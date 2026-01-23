２２日、江蘇省泰州市のＥＶ急速充電ステーションで充電するドライバー。（ドローンから、泰州＝新華社配信／湯徳宏）【新華社北京1月23日】中国国家能源（エネルギー）局は21日、国内の電気自動車（EV）用充電設備数が2025年12月末時点で2009万2千基に達し、2千万基の大台を突破したと発表した。うち公共用は471万7千基、家庭用が1537万5千基だった。世界最大のEV充電ネットワークが構築され、4千万台を超える新エネルギー車の