離婚した元夫の母親から、たびたび「男好き」など、脅迫めいたメッセージが送りつけられていた冬子さん。義母は離婚原因が元妻にあると思い込んでおり、冬子さんに親権を手放すようしつこく言ってくるのです。そこで冬子さんは同僚に相談しますが、彼女まで義母の肩を持つようで…。＞＞【まんが】シンママは恋愛禁止？