日本郵便や民間企業などが連携し、「デジタルアドレス」の活用など、住所にまつわる課題解決に向けたコンソーシアムを立ち上げました。新たに立ち上げたコンソーシアムでは、日本郵便とアパグループやアフラック生命保険などの民間企業や、東京大学や総務省などが連携し、次世代にふさわしい住所のあり方を検討します。従来の住所は住所変更などの作業の利便性が課題となっている中、日本郵便はすでに去年、利用者が登録する住所と