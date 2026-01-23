車のパーツは、歩道にまで…きのう、東京・赤坂の交差点で9人が死傷した車6台の多重事故についてです。内閣府の公用車は、法定速度を上回る速さで、赤信号に変わって1分以上経ってから交差点に進入したとみられることが、捜査関係者への取材でわかりました。【写真を見る】東京・赤坂の交差点で9人死傷事故内閣府公用車は“法定速度を上回る速さ”“赤信号になり1分以上経って交差点に進入”帰宅時間帯の港区赤坂、多くの人や車