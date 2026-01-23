他の職員のメールアカウントに不正にログインし個人情報をスマートフォンで撮影して知人に送ったとして、県建設部に勤務する30代の男性職員が停職2か月の懲戒処分を受けました。男性職員は「興味本位でやった」などと話しているということです。23日付けで停職2か月の懲戒処分を受けたのは、県建設部の地方機関に勤務する35歳の男性職員です。県によりますと今月9日、不正アクセスが疑われる記録をシステム管理の部署