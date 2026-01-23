【ギャルゲーフラグクラッシュ】 近日連載開始予定 HIKEの「HIKE編集部」は、少年/青年向け作品を中心に扱うレーベル「COMIC ELAN」（コミックエラン）にて連載を予定している由津氏によるマンガ「ギャルゲーフラグクラッシュ」のあらすじを公開した。 「ギャルゲーフラグクラッシュ」は、ギャルゲーの世界に閉じ込められた主人公が、現実世界へ戻るために奮闘