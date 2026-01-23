国の文化審議会は23日、由利本荘市とにかほ市の8つの地区に伝わる神楽を国の重要無形民俗文化財に新たに指定するよう文部科学大臣に答申しました。指定されれば、県内では18件目となり、全国最多をさらに更新します。国の重要無形民俗文化財への指定が答申されたのは、鳥海山北麓獅子舞番楽です。由利本荘市とにかほ市の8つの地区に伝わる神楽の総称で、山岳信仰を背景にそれぞれの地区で伝承されてきました。神社の祭りのほか、お