鈴木知事就任後初めてとなる県の新年度当初予算案の編成が進められています。その予算案を審査する「知事査定」が23日に始まり、移住・定住対策の新プロジェクトについて、職員と意見を交わしました。鈴木知事は、県外に転出する人が転入する人を上回る社会減を1,000人台に減らすことを目標に掲げています。最初の「知事査定」は移住・定住対策です。県は新年度に「秋田移住ブーストプロジェクト」と銘打って事業を展開する