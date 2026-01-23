1月23日、B1東地区のサンロッカーズ渋谷は、トーマス・ウェルシュをインジュアリーリスト（IL）から抹消したことを発表した。 アメリカ合衆国出身で現在29歳のウェルシュは、213センチ111キロのセンター。名門カリフォルニア大学ロサンゼルス校出身で、「NBAドラフト2018」にてデンバー・ナゲッツから2巡目全体58位指名を受けた。NBAで11試合に出場すると、Gリーグやベルギー、