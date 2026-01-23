ハイアールジャパンセールスは、上開き式冷凍庫を2月3日より全国の家電量販店、WEB通販などで順次発売する。 【画像】コンパクト設計の中に便利なバスケットも用意商品外観・設置イメージ 本製品は、幅約44cmの省スペース設計でありながら、定格内容積が66Lの冷蔵庫だ。上開き式であるため、冷気が逃げにくい構造となっており、冷凍ストッカーに適している。 さらに、均一に冷却できる「