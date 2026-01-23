■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０１月２３日１５８円３７～４０銭（▼０．４０） ０１月２２日１５８円７７～７９銭（△０．８６） ０１月２１日１５７円９１～９３銭（▼０．４５） ０１月２０日１５８円３６～３８銭（△０．３０） ０１月１９日１５８円０６&#