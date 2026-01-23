香川県高松市で小中学生が取り組んだボランティア活動を紹介する発表会が開かれました。 【写真を見る】小中学生のボランティア活動を紹介する発表会「日常の子どもたちの活動の中に根付いていけば」【香川】 発表会は社会奉仕団体「高松キワニスクラブ」が子どもたちの活動を支援するために開催したもので、高松市の9つの小中学校が参加しました。 このうち屋島小学校では、地元を盛り上げようと演劇にまとめた源平合戦の屋