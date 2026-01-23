日銀が２３日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５８円３７～４０銭と前営業日比４０銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８５円８８～９２銭と同２９銭のユーロ高・円安だった。対ドルでは１ユーロ＝１．１７３６～３７ドルと同０．００４７ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS