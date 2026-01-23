元バレーボール女子日本代表の木村沙織（39）さんが22日、自身のInstagramを更新。2月のバレンタインデーを前に、夫と息子の3人でキュートな家族写真を公開した。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」 公開された写真は、巨大チョコレートの小道具をかじる息子が真ん中に座り、木村さん夫妻が息子の