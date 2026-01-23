「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、PCゲームの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7（スクウェア・エニックス）2位Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC（マイクロソフト）3位ドラゴンクエストX 未来への扉とまどろみの少女 オンライン（スクウェア・エニックス）4位ToHeart プレミアムエディション（AQUAPLUS）5位a