羊文学が2025年に開催した過去最大規模のアジアツアーより、ファイナルの日本武道館公演を収録したライブ映像作品『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 "いま、ここ (Right now, right here.)" at 日本武道館』が4月1日にリリースされることが決定した。 ■メインビジュアル＆購入者特典、キャンペーンも解禁！ 年始に放送された『サッポロビール第102回箱根駅伝