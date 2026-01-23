【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Adoが、世界33都市50万人を動員した日本人史上最大級のワールドツアー「Ado WORLD TOUR 2025『Hibana』」のライブBlu-ray＆DVDが、3月25日にリリースされることが決定した。 ■さいたまスーパーアリーナと米フロリダ公演を収録！ 今作はツアー開幕を飾ったさいたまスーパーアリーナ（スタジアムモード）の模様、そ