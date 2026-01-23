【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Hana Hopeの新曲「blue hour」が、4月クールのTVアニメ『淡島百景』のオープニングテーマに決定。4月8日にデジタルシングルとしてリリースされることが発表され、さらに、楽曲が一部使用されたアニメ第2弾PVが公開された。 ■「blue hour」は、爽やかさと儚さを兼ね備えた“フォルクポップ”をさらに昇華させた楽曲 TVアニメ『淡島百景』は、志村貴子が描く、