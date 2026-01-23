ジーエヌアイグループ [東証Ｇ] が1月23日大引け後(18:00)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終損益を従来予想の120億円の黒字→34.2億円の赤字(前の期は10.9億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終損益も従来予想の129億円の黒字→25億円の赤字(前年同期は7.6億円の黒字)に