23日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝158円13銭前後と、午後5時時点に比べ26銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝185円65銭前後と23銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース