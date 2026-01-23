スターバックス コーヒーでは、現在、“深みを纏うカカオ体験”をキーワードに、バレンタインシーズンを彩る新たなフラペチーノ(R)「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」(Tallサイズのみ/イートイン730円 テイクアウト717円)を販売中だ。【写真】キービジュアル。今年のスターバックスのバレンタインは、カカオの“深み”をしなやかに楽しむ2つのビバレッジから始まるまるで上質なデザートのような満足感をもたらす「