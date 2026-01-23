PlayStationの世界観をそのまま身にまとうよう新作アイテムが、GRAPHTの公式ライセンスブランド「ASOBI GRAPHT」から登場します。1月27日より順次発売予定で、GRAPHT公式ECサイトでは1月21日から予約受付がスタートしています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回の新作で、特にプレステファンの目を引くのが、初代PlayStationをモチーフにしたアパレル「Heritage サガラ刺繍スウェット」（8800円税込）で