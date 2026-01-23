日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、２５日にかけて続く見込みです。気象庁によりますと、近畿地方の上空約１５００メートルには氷点下９度以下、北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３６度以下の寒気が流れ込んでいます。２４日夜から２５日にかけて、雪の２回目のピークが来そうです。近畿、東海、北陸、関東甲信、北日本など広い範囲で寒気の流れ込みが強まり、大雪となる所があるでしょう。２３日午後２時