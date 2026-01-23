音響機器の輸入販売などを手がけるエミライ（東京都港区）は、中国「FiiO（フィーオ）」ブランドから、デジタルオーディオプレーヤー「JM21 2026」を2026年1月23日に発売。LDACコーデック対応、ワイヤレスでのハイレゾ再生が可能数々のアワード受賞歴のある「JM21」の基本性能はそのまま、日常使いの利便性を高めたというモデルが登場する。4.7型ディスプレー搭載、4.4ミリ/3.5ミリ出力を備えるなど従来モデルの基本性能はそのまま