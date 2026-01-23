ボートレース尼崎のプレミアムG1「第7回BBCトーナメント」は2日目を終えた。大会連覇を狙う茅原悠紀（38＝岡山）は2日目の準々決勝戦12Rで強烈な伸び返し。久田、遠藤らの攻めを封じ、逃げ切りに成功した。スリットは6番手でもインで先に回って突き放した。「スタートは風がやんだからこれはいけないと思って…。あの風は練習はしていなかったから」と振り返った。勝ち時計の1分47秒5は2日目のベストタイムを計測。「足は完