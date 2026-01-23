アイドルグループ・私立恵比寿中学の仲村悠菜が、23日発売の『アップトゥボーイ』vol.359（ワニブックス）でソログラビア10ページとともに、限定表紙を単独で飾る。今回は、限定表紙と誌面カットが公開された。【誌面カット】透明感たっぷりなソログラビアを披露した仲村悠菜きょう23日に公開される話題の映画『恋愛裁判』に出演し、俳優としても大きな注目を集めている仲村。今回は映画公開を控え、演技面でのポテンシャルを