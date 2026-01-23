テレビアニメ『PSYREN -サイレン-』（2026年放送）の追加キャストが発表された。夜科アゲハ・雨宮桜子と同い年の高校生・朝河飛龍役を武内駿輔、好青年な見た目とは裏腹に、危険を顧みず人生の“面白さ”を求める人気俳優・望月朧役を斉藤壮馬、金と女の子が好きなお調子者・霧崎兜役を野津山幸宏が担当する。【画像】かっけぇ！公開された『PSYREN -サイレン-』ビジュアル『PSYREN -サイレン-』は、2008年〜2010年に『週刊少