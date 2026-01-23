大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは22日（木）、2月15日（日）におおきにアリーナ舞洲で開催されるSVリーグ男子第14節GAME2の広島サンダーズ戦で、ゴールドパートナーのクリヤマジャパン株式会社 プレゼンツマッチを開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 当日はクリヤマジャパン主催のブースが出展され、ブースへの来場者先