V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子東地区）の千葉ドットが22日（木）、2月7日（土）と8日（日）にYohasアリーナ（千葉公園総合体育館）で行われるホームゲームに「Melodys High」と「ideal peco」が登場することをクラブ公式SNSで発表した。 7日の試合に登場する「Melodys High」は「王道アイドルへのAnswer」をコンセプトに掲げ、2025年7月にデビューした8人組アイドルグループ。一方8日