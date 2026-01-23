ボートレース尼崎のプレミアムG1「第7回BBCトーナメント」は2日目を終えた。末永和也（26＝佐賀）は準々決勝戦10Rをインから先マイ。バックで山口の2コース差しが届きかけたが、2Mをフルターンで何とかしのぎ切った。薄氷の勝利だった。「調整を合わせ切れていない。合った時は全体に少しいいんですけどね。ただ少し叩いただけでズレる」。調整に苦戦しているものの、戦える域は備えている。今年1発目のG1だった芦屋周年で