衆院が解散し、政党の街頭演説に集まった人たち。事実上の選挙戦が始まった＝23日午後3時3分、東京都千代田区（共同通信社ヘリから）各党は衆院選に向けてまとめた経済政策で、消費税の引き下げや廃止を掲げるなど物価高に苦しむ国民の負担軽減を打ち出した。支持獲得に向けて分配色が強いが、財源確保の道筋は不透明だ。金融市場は長期金利の上昇という形で、警鐘を鳴らしている。自民党は公約で、飲食料品を2年間に限り消費