23日午後4時半前、東京・北区を走るJR埼京線の車内で、男がハサミを振り回す事件があり、列車が急停車した際に、1人がケガをしました。警視庁によりますと、23日午後4時20分ごろ北区中十条付近を走っていたJR埼京線の車内で、「刃物を振り回している」と目撃した人から110番通報がありました。十条駅から赤羽駅を走行中の車内で男が突然ハサミを振り回したとみられ、男は乗客に取り押さえられ、現行犯逮捕されました。捜査関係者に