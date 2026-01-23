那覇市議会議長を務めていた2020〜21年、所有権争いが起きていた市有地の購入を望む不動産業者らから計5千万円を受け取ったとして、収賄罪に問われた久高友弘被告（77）の判決で、那覇地裁は23日、懲役2年8月（求刑懲役4年）を言い渡した。追徴金は求刑の4千万円を上回る5千万円とした。弁護側は起訴内容を認める一方、贈賄側に5千万円を要求したことを否定していたが、小畑和彦裁判長は判決理由で、金額を指示して賄賂を求め