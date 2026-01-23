衆議院解散の受け止めを聞かれた参政党・神谷宗幣代表は「急な解散でありましてびっくりしたというのが最初の印象でありました。予算を審議しないといけない時期に解散をするということは、国民に対して迷惑をかけるのではないかと思いました。それでもあえて総理が解散をなさるにはそれなりの思いもあるんだろうと。国内事情の事もあるんでしょうが、やっぱり国際情勢が本当に大きく動いていますので、そういった緊迫する国際情