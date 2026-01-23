◇サッカーUEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第7節(日本時間21日〜22日)36チームが各8試合を行い順位を競うリーグフェーズ。上位8チームは自動的にノックアウトステージに進出し、9位から24位のチームがプレーオフに回ります。首位アーセナル（イングランド）はインテル（イタリア）と対戦し3-1で快勝。2位バイエルン（ドイツ）はサン・ジロワーズ（ベルギー）に2-0で勝利。安定した強さを見せつけた2チームは1試合を残し8