ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ」の第６３３回公開の詳細が２３日に発表された。歌手の鈴木愛理（３１）がソロで登場する。今回はかつて活動していたハロー！プロジェクト所属の嗣永桃子・夏焼雅・鈴木愛理からなるユニット「Ｂｕｏｎｏ！」の「初恋サイダー」（２０１２年）をソロで披露。鈴木愛理ツアーバンドメンバーによる生演奏とともに届ける。「Ｂｕｏｎｏ！」のヒットナンバーで、今もなおア