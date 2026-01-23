19日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、日本ハム・達孝太について言及した。佐伯氏は「惚れ惚れするピッチャーですよね。羨ましいと言いますか、投げっぷりと言いますか」と絶賛。「昨年勝ちが、つかなかった時がある。悪くて勝ちがつかなかったわけではないんですよね。バッターとの兼ね合いもあるんですけど、二桁勝つのは当たり前。達選手に期待したいのは、2桁の貯金を作って欲