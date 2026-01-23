神田沙也加さんの元恋人として知られる前山剛久が、インタビューで生前の2人の関係を告白し、波紋を呼んでいる。この騒動で、母の松田聖子が心配されているようで──。発端となったのは、1月21日の『日刊SPA！』によるインタビュー。記事内で、前山が、沙也加さんが亡くなった当時の話題を振られる場面があった。「前山さんは『必要なら全部話せる』と “覚悟” を表明し、神田さんが精神科の薬を服用する姿を見たことを明か