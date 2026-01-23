立憲民主党から?中道改革連合?に参加した吉田はるみ氏は２３日、国会内で衆院が解散されたあと、衆院選（２７日公示、２月８日投開票）東京８区（杉並区）で激突が予想される自民党、れいわ新選組候補ついて言及した。高市早苗首相による衆院解散で永田町は一気に選挙モードに入った。吉田氏は立憲で代表代行を務め、野田佳彦氏をサポート。解散の受け止めについて「この時期、まず自然災害で大雪警報が出ているところもあるし