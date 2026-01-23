SOUNDPEATSは、最大56dB低減のノイズキャンセリング性能を実現したハイレゾ対応ワイヤレスヘッドホン「Cove Pro」を2026年1月22日に発売しました。実売価格は8980円（税込）。 「Cove Pro」 Amazonでは1月22日からセール価格で販売されるほか、限定プロモーションコードを入力することで同社一部製品が最大33%オフ、「Cove Pro」は26％オフで販売されます。 記事のポイント フィット感や音質にこだわりながら、アンダ