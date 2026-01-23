東京・新宿にある高速バスターミナル「バスタ新宿」のトイレについて、女性用が男性用より倍ぐらい広いことに一部で不満が出て、論議になっている。大小合わせた便器数も、女性用の方が若干多く、女性用には、パウダーコーナーや更衣室もあった。施設を運営する国交省に取材して、その理由を聞いた。オープン1年後に女性用トイレ増設の経緯もバスタ新宿は、2016年4月にオープンし、現在でも1日2〜3万人ぐらいが利用する日本最大級