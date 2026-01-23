歌手・タレントの鈴木愛理（31歳）が、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にソロで初登場する。今回、かつて活動していたハロー！プロジェクト所属の嗣永桃子・夏焼雅・鈴木愛理からなるユニット・Buono！の名曲「初恋サイダー」（2012年）を、鈴木のソロで披露。今なお多くのファンの記憶に刻まれるBuono！のヒットナンバーで、アイドル界屈指の名曲として数々のアーティストがカバーしてきた楽曲を、鈴木愛理ツアーバンドメン