元TBSで“国会王子”のニックネームでも知られるジャーナリストの武田一顕氏が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、「こわい日本」についてあらためて説明した。 【写真】「よんチャンTV」に出演する武田一顕氏 大阪・MBSの「よんチャンTV」22日の放送内で、衆院選についての武田氏の解説を紹介。「有権者の判断軸は?」と主な政党を2つに分類した。同局の前田春香アナウンサーが「われわれが求