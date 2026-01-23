提供：ウェザーニューズ 23日(金)は上空の寒気が一旦退きましたが、23日夜以降再び南下し、25日(日)までが2回目のピークとなります。これまでのメインは「寒さ」でしたが今回の主な注意点は「雪」です。 24日(土)午前9時の上空5500m付近の寒気流入予想では、大雪の目安となる-36℃以下の寒気が北陸地方あたりまで、そして岡山・香川にはそれに次ぐ-30℃以下の寒気が南下してくる予想です。 地上付