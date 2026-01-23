歌手の鈴木愛理が、アーティストの一発撮りを切り取るＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ（ＴＦＴ）」に登場する。２３日午後１０時にプレミア公開される。曲は、自身がかつて所属していたハロー！プロジェクト内で結成していたユニット「Ｂｕｏｎｏ！」の代表曲「初恋サイダー」。アイドル界屈指の名曲として様々なアーティストがカバーしてきた同曲を、鈴木のツアーバンドメンバーの生演奏とともに披露