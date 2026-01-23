◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２３日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）女子個人第２１戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）の予選が行われ、２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表に選出されている高梨沙羅（クラレ）が、１２３メートルを飛び１１７・２点の１２位で予選を通過した。「予選ラウンドでちょっと失敗して前のめりになってしまった。（公式練習の１本目は）一番いいジャンプだったかなと思います」と前向き