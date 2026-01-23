◆大相撲初場所１３日目（２３日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）が、新大関・安青錦（安治川）に上手投げで敗れ、５敗目となった。過去、優勝決定戦を含めて４戦全敗の相手に、もろ差しを狙っていったが、安青錦の低い姿勢を崩すことができず、左からの投げに転がされた。前日の関脇・霧島（音羽山）戦では元気なく敗れ、冬巡業で痛めた左膝を気にする様子を見せていた。この日の出場は危ぶまれていたが、強行出場。しかし