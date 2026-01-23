陸上のパリ五輪女子5000メートル代表・山本有真（25＝積水化学）が、アテネ五輪女子マラソン金メダリスト・野口みずきさん（47）が司会の東海テレビYouTube「野口みずきのランナーズハイ」に出演。ポイント練習前のルーティンで一番最初にやることを明かした。大事なポイント練習前には1時間かけて準備することが名城大時代からのルーティンだという。野口さんから何をルーティンにしているか、と聞かれた答えが山本らしかっ