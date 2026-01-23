JR東日本のロゴ23日午後4時20分ごろ、東京都北区のJR埼京線の十条―赤羽間を走行中の電車内で「はさみを振り回している」と110番があった。捜査関係者によると、警視庁は暴力行為法違反の疑いで少年（17）を現行犯逮捕した。はさみによるけが人はいないが、電車が急停車した影響で頭を打つなどした3人が搬送された。詳しい状況を調べる。警視庁によると、少年は、近くの座席に座っていた10代女性の首付近にはさみを向けたとい