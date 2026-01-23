社会保険労務士の業務を無資格で行い報酬を受け取った疑いで、税理士ら7人が書類送検されました。大阪市内にある税理士法人代表の男性税理士（39）ら7人は2025年、社労士の資格がないにもかかわらず、健康保険に関する書類などを日本年金機構に提出し、顧客6社から報酬あわせて6万円を受け取った疑いが持たれています。約3年間で340件ほどの業務を無資格で行い、約400万円の報酬を得ていたとみられます。代表税理士の男性は取材に